Напряжённость между США и Ираном снизилась, считают арабские правительства. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, риск конфликта уменьшился после активной дипломатии, которая убедила президента США Дональда Трампа отложить возможный удар. Контакты с Тегераном подтвердили прекращение убийств протестующих и отсутствие планов казней.

При этом США продолжают военные приготовления, но предоставляют переговорам время. Региональные страны предупреждали, что удар мог дестабилизировать Персидский залив и повысить мировые цены на энергоносители.