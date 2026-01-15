Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале своего выступления перед Вооруженными силами обратил внимание на покрасневший глаз, сообщает газета Le Figaro.

По словам французского лидера, в этой проблеме «нет ничего серьезного».

«Я хочу выразить вам свои наилучшие пожелания в начале нового года. Прошу прощения за неприглядный вид моего глаза. Просто воспринимайте это как непреднамеренную отсылку к „глазу тигра“ в начале года», — сказал Макрон.

При этом президент не уточнил, что именно произошло с его глазом.