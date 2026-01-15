Вооруженные силы США захватили шестой по счету танкер, занимавшийся транспортировкой нефти из Венесуэлы. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на двух неназванных американских должностных лиц, операция прошла в Карибском море.

Позже Южное командование США в соцсети X сделало следующую публикацию: «В ходе очередной операции на рассвете морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы Southern Spear, действуя в поддержку Министерства внутренней безопасности, вылетели с авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78) и без инцидентов задержали танкер Veronica».

Было уточнено, что судно нарушало санкции США против танкеров в Карибском регионе.

В Южном командовании заверили, что единственная нефть, которая будет покидать Венесуэлу, — это нефть, вывозимая надлежащим и законным образом.

Как следует из данных сервиса отслеживания судов Marinetraffic, судно передвигалось под флагом Гайаны.

