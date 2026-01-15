Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках реформы системы оплаты труда госслужащих его ежемесячный доход увеличился на 1,5 млн драмов (около 4 тыс. долларов).

По его словам, решение о введении премий направлено на укрепление государственных институтов и является частью политики «ноль коррупции», реализуемой с 2018 года. Пашинян отметил, что новая система оплаты труда должна повысить эффективность госуправления и сделать работу в государственных структурах более конкурентоспособной на фоне оттока специалистов в частный сектор.