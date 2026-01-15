Европейский союз (ЕС) приветствует передачу Азербайджаном Армении Вагифа Хачатряна, Геворга Суджяна, Давида Давтяна и Викена Эулджекджияна.

Об этом в соцсети X заявила официальный представитель Службы внешней политики и безопасности ЕС Анита Хиппер.

«Это важный шаг вперёд в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. ЕС продолжит поддерживать дальнейшие позитивные шаги между двумя странами», — отметила она.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно сделала репост сообщения Аниты Хиппер и также приветствовала данный шаг.