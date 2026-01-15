В Узбекистане 15 января стартовала первая за годы независимости всеобщая перепись населения.

Как сообщили официальные органы, предварительные итоги кампании планируется подвести 1 июля 2026 года, а публикация окончательных результатов намечена на 1 июля 2027 года.

Перепись будет проходить в несколько этапов. С 15 по 31 января жители страны могут самостоятельно заполнить электронную анкету на специальном портале census.stat.uz. Далее, с 4 по 28 февраля, переписчики проведут подомовой обход, чтобы учесть граждан, не принявших участие в онлайн-формате.

Сбор данных охватит все регионы и населенные пункты республики.