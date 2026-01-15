Менее 10% жителей США поддерживают использование военной силы для установления контроля над Гренландией. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса компании YouGov и издания Economist.

Согласно опубликованным данным, лишь 8% опрошенных американцев высказались за применение военной силы для установления контроля над островом. При этом 68% респондентов выступили против подобного сценария, а еще 23% не смогли сформулировать однозначную позицию по данному вопросу.

Кроме того, опрос затронул возможную альтернативу силовому варианту. Идею организации финансовых выплат жителям Гренландии с целью убедить их перейти под юрисдикцию США поддержали только 13% участников исследования. Против такой меры высказались 64% опрошенных, еще 24% затруднились с ответом.