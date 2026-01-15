Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человеческий организм запрограммирован на смерть, однако вопрос долголетия можно решить. Об этом сообщает издание Fortune.

Маск обсудил эту тему в интервью подкасту Moonshots with Peter Diamandis. Глава Tesla и SpaceX считает, что долголетие — это задача, решение которой возможно. По его словам, если изменить «программу» организма, человек сможет прожить дольше.

54-летний бизнесмен отметил, что все органы и части тела человека стареют синхронно. «Ни у кого нет старой левой руки и молодой правой. Почему так? Что поддерживает их синхронизацию?» — задается вопросом Маск, предполагая существование механизма, контролирующего этот процесс.

В заключение Маск пообещал, что в обозримом будущем все люди получат доступ к здравоохранению высшего уровня. При этом, по его мнению, появится социальная проблема: общество станет более инертным, а руководители организаций и политические лидеры не захотят уходить на пенсию, поскольку смогут жить дольше.