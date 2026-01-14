Бывшее второе лицо США Камала Харрис приобрела новый дом. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Новая усадьба расположена в районе Пойнт-Дюм в Малибу, штат Калифорния. Район славится именитыми жителями — многими работниками Голливуда, а также представителями Кремниевой долины.

Дом обошелся Харрис и ее супругу, юристу Дагу Эмхоффу, в 8 миллионов долларов. На площади 370 квадратных метров разместились четыре спальни и шесть ванных комнат. Особняк построен в 1979 году, площадь участка составляет 0,3 гектара. Комнаты наполнены естественным светом, высокие потолки с деревянными балками создают ощущение простора. В доме также есть газовый камин и встроенная акустическая система.

Ранее семейство проживало в Лос-Анджелесе в доме площадью 325 квадратных метров. Недавно местные жители заметили Эмхоффа на пляже Литтл-Дюм, доступ к которому эксклюзивен и требует специального ключа.