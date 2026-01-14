Государственный департамент США приостанавливает обработку заявлений на получение виз для граждан 75 стран, включая Россию, в рамках борьбы с заявителями, которые могут стать обузой для государственного бюджета. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на служебную записку ведомства.

Согласно внутреннему документу, оказавшемуся в распоряжении Fox News, консульским работникам дано указание временно отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит переоценку процедур проверки и досмотра. В список стран, подпадающих под ограничения, входят Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства.

Обработка заявлений будет приостановлена с 21 января. По информации телеканала, пауза продлится неопределенный срок, пока ведомство завершает пересмотр порядка выдачи виз.

Азербайджан и Армения также включены в список стран, гражданам которых США приостанавливают оформление иммиграционных виз.