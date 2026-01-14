После вероятного вступления Турции в союз КСА и Пакистана его расширение может пойти ускоренными темпами. В числе ключевых кандидатов на присоединение называются Катар и Азербайджан, сообщает портал «Голос Турции».

Среди других потенциальных участников также упоминаются Индонезия и Малайзия – страны, с которыми Анкара поддерживает тесное военно-политическое сотрудничество. Отмечается, что для Турции формирующийся альянс может оказаться значительно важнее нынешнего НАТО, которое де-факто демонстрирует признаки внутреннего распада.

Напомним, соглашение между Эр-Риядом и Исламабадом предусматривает принцип коллективной обороны: агрессия против одного из участников рассматривается как нападение на всех – по аналогии со статьей 5 НАТО. При этом Пакистан обладает ядерным арсеналом, который, по оценкам неофициальных источников и докладов, к 2025 году насчитывал порядка 170 боеголовок.