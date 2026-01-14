Азербайджан считает подписанный накануне между США и Арменией рамочный документ по реализации проекта TRIPP важным шагом к началу практической реализации Вашингтонских договоренностей между Баку и Ереваном.

С таким заявлением выступил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Принятие данного документа в очередной раз демонстрирует приверженность американской стороны договоренностям, достигнутым в рамках Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года, а также имеет важное значение для начала практических шагов в данном направлении. Этот процесс также важен с точки зрения выполнения обязательств, взятых на себя Арменией», — подчеркнул представитель МИД.

Гаджизаде отметил, что обеспечение беспрепятственного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой является одним из ключевых приоритетов для Азербайджана. По его словам, маршрут TRIPP также имеет важное значение для диверсификации торговли и транспортных связей в более широком региональном масштабе.