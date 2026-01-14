Президент США Дональд Трамп получил список из 50 целей на территории Ирана для потенциального удара. По имеющимся данным, более половины из них — объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и формирования «Басидж» в разных регионах страны.

На фоне этих сообщений Иран предупредил, что в случае попытки США атаковать иранских лидеров Тегеран перекроет Персидский залив и Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море.

Одновременно стало известно, что второстепенному персоналу американских военных баз в Ираке отдан приказ об эвакуации.