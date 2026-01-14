Помощник президента по внешней политике Хикмет Гаджиев принял посла Казахстана в Азербайджане Алимa Байеля. Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за прошедший год и обсудили планы на ближайшую перспективу.

Как сообщили в казахстанской дипмиссии Minval Politika, Байель отметил высокую динамику взаимных визитов как показатель интенсивности кооперации. За последние три года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджан шесть раз, а президент Ильхам Алиев совершил пять визитов в Казахстан.

В ходе встречи также обсуждались вопросы международной и региональной повестки. Было отмечено, что Казахстан и Азербайджан совместно участвуют в формировании новой геополитической и геоэкономической архитектуры на евразийском пространстве.