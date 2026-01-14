Верховная рада Украины со второй попытки назначила Михаила Федорова министром обороны страны. За это решение проголосовали 277 народных депутатов при 266 минимально необходимых.

Накануне парламентарии не поддержали назначение Федорова.

Федоров с 2019 года возглавлял Минцифры Украины, накануне его уволили с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации. В начале января президент Украины Владимир Зеленский предложил чиновнику перейти в Министерство обороны, а руководившему военным ведомством Денису Шмыгалю стать первым вице-премьером и главой Минэнерго.