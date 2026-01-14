Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна намерена оставаться членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС столько, сколько это будет практически возможно.

Он подчеркнул, что Армения способна одновременно сохранять участие в ЕАЭС и продвигаться по пути европейской интеграции.

«Когда мы достигнем стандартов ЕС, перед нами откроются два пути: либо нас примут в Евросоюз, либо нет. Но в любом случае мы окажемся в выигрыше. Даже если принятие в ЕС не состоится, мы уже будем соответствовать европейским стандартам и иметь современное, развитое государство», — отметил Пашинян, добавив, что на данный момент противоречий между участием в ЕАЭС и евроинтеграцией не наблюдается.

По его словам, до тех пор, пока обе стратегии остаются совместимыми, Армения продолжит оставаться членом ЕАЭС.