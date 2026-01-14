Бектемирский районный суд по уголовным делам города Ташкента оштрафовал на 1,236 млн сумов (порядка $100) гражданина Узбекистана 1988 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения позвонил по номеру 102 и потребовал «разобраться» в ситуации с президентом США Дональдом Трампом, «укравшим» Мадуро.

Об этом в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

«Гражданин признается виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 199 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, и наказан штрафом в размере трехкратной базовой суммы штрафа по настоящей статье — 1 236 000 (один миллион двести тридцать шесть тысяч) сумов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, умышленно вызвав специальные службы, гражданин тем самым нарушил общественный порядок, он также не выполнил законные требования сотрудников ОВД явиться в отделение для проверки.