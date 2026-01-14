Иран предупредил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Турцию о возможных ударах по американским военным базам на их территории в случае атаки США на Иран. Тегеран также призвал эти страны попытаться предотвратить военное вмешательство Вашингтона.

Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник после угрозы вмешательства со стороны президента Дональда Трампа на фоне массовых антиправительственных протестов.

На фоне угроз второстепенному персоналу американской авиабазы Эль-Удейд в Катаре рекомендовано к вечеру покинуть объект. Кроме того, самолёт израильского премьера Биньямина Нетаньяху вылетел из Тель-Авива в неизвестном направлении.

Рост активности американской авиации и незапланированный вылет «Крыла Сиона», как отмечают СМИ, напоминают события накануне прошлогоднего удара США по Ирану.