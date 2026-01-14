Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном строительстве нескольких мостов на границе с Турцией и инфраструктуры на участке Иджеван-Газах.

«Скорее всего, нужно будет возвести мост у приграничного КПП «Маргара» в Армавирской области, еще один — у КПП «Ахурик» в Шираке», — заявил армянский премьер на конференции «Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей» в Ереване.

Он отметил, что необходимо построить таможенные и приграничные терминалы на указанных участках, а также у Ерасха (граница с Нахчываном – ред.). Не исключил Пашинян и новых инфраструктурных решений на участке Иджеван-Газах.