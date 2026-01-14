Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном строительстве нескольких мостов на отдельных участках границы с Турцией.

Говоря о перспективах разблокирования транспортных связей и потенциального открытия границ в регионе, Пашинян отметил, что может потребоваться возведение моста в районе пограничного пункта «Маргара», а также еще одного на участке КПП «Ахурик». По его словам, помимо мостов потребуется создание современных таможенных и пограничных терминалов как на этих участках, так и на границе с Нахчываном в районе Ерасха.

Кроме того, премьер не исключил реализацию инфраструктурных проектов на участке Иджеван–Газах на северо-восточной границе с Азербайджаном.