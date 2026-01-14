Участие России и Турции в проекте TRIPP не обсуждалось, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в прямом эфире из Вашингтона после подписания документа о реализации проекта.

При этом министр отметил, что для полноценного логистического разблокирования региона необходимо участие Турции, в частности через дорогу Гюмри–Карс, а также возможное участие России. «Мы не намерены оставлять РФ за рамками», — подчеркнул Мирзоян.

Что касается ранее предложенной идеи Армении восстановить недостающие участки железной дороги, если российская сторона в лице ЮКЖД не готова, Мирзоян сообщил, что конкретного отклика пока не поступало. Армения передала свои предложения по инфраструктуре России, и при отсутствии реакции будут рассматриваться альтернативные сценарии.