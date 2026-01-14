Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стороны выработали формулу реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), полностью удовлетворяющую Армению и США.

Документ о порядке реализации проекта был представлен после встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с госсекретарём США Марко Рубио в Вашингтоне. Официальной реакции Баку пока не последовало, однако Пашинян считает, что формула учитывает интересы Азербайджана.

Армянский премьер подчеркнул, что проект открывает путь к долгосрочному миру в регионе и отметил решающую роль президента США Дональда Трампа в его продвижении.

«Очевидно, что регион ожидают большие инвестиции, и это хорошая новость», — добавил Пашинян.