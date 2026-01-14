Национальное антикоррупционное бюро Украины показало видео обысков в офисе партии «Батькивщина», возглавляемой Юлией Тимошенко. На нем видна, предположительно, сама политик, сидящая за столом, также сотрудники ведомства показывают пачки долларов.

Тимошенко предъявили обвинение в том, что она предлагала «предоставить неправомерную выгоду» депутатам Верховной рады за голосование за или против законопроектов. Сама она рассказала, что «более тридцати вооруженных до зубов мужчин» фактически осуществили захват здания, взяв в заложники сотрудников. По словам Тимошенко, обыски являлись частью политической кампании в преддверии выборов.

12:02 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что подозревают в коррупции руководителя одной из франкций Верховной Рады Украины.

В совместном заявлении говорится, что глава одной из депутатских фракций предлагал незаконные вознаграждения отдельным народным депутатам, не входящим в его фракцию, за поддержку или противодействие определенным законопроектам. Предварительно его действия квалифицированы по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

По информации источников «Украинской правды» в политических кругах, подозрение было вручено лидеру фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Она заявила, что не признает обвинений, а также подтвердила проведение обысков в офисе партии в Киеве.