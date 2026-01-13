Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф провёл тайную встречу с Резой Пехлеви, старшим сыном последнего шаха Ирана и лидером иранской оппозиции, сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации портала, встреча состоялась на минувших выходных и стала первым высокоуровневым контактом администрации США с оппозиционными силами после начала массовых демонстраций и беспорядков в Иране.

Реза Пехлеви пытается позиционировать себя как переходный лидер на случай падения действующего режима, отмечает издание.