Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, какую помощь его администрация планирует оказать оппозиции в Иране.

Журналисты попросили его разъяснить слова, опубликованные им в Truth Social, где он призывал участников протестов продолжать акции, добавив: «помощь уже в пути».

На это Трамп ответил: «Вам придется это выяснить. Извините».

Он также отметил, что американцам будет разумно покинуть Иран, не уточняя деталей предстоящих действий. Трамп также заявил, что союзникам США также следует покинуть Иран.

«Им следует покинуть страну», — ответил он на вопрос, стоит ли гражданам и союзникам США покинуть Иран.

Президент в беседе с журналистами затруднился назвать точное число погибших протестующих в Иране, отметив, что это может проясниться «в течение ближайших 24 часов».

