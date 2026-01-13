В социальных сетях и мессенджерах вновь активно обсуждается высказывание Владимира Жириновского о возможных последствиях военного удара по Ирану.

«В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают $200 за баррель – китайская экономика не выдержит, и Евросоюз не выдержит… Но остается Россия. А как ее ослабить? Беженцы из Ирана могут двигаться только на север… Тем более коридор азербайджанский», — заявлял он.

Высказывание вновь привлекло внимание на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и обсуждений возможных геополитических и экономических последствий эскалации в регионе.