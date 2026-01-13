Гренландия не станет частью Соединённых Штатов и не будет управляться из Вашингтона. Об этом заявил премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен в ходе брифинга в Копенгагене.

Политик подчеркнул, что остров не является товаром и не выставляется на продажу. Позиция Гренландии ясна: сотрудничество и участие в западном альянсе остаются приоритетом. Нильсен отметил, что Гренландия всегда будет частью Королевства Дания.

«Если нам придётся выбирать между США и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию. Мы выберем НАТО, Королевство Дания и ЕС. Время для внутренних дискуссий и раскола ещё не пришло. Время объединиться», — заявил он.