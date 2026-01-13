Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хиль Пинто провели телефонный разговор.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, стороны обсудили последние события в Венесуэле, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран.

Джейхун Байрамов выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате этих событий. Он также выразил надежду на установление мира и стабильности в Венесуэле и сохранение единства страны.

Свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы предоставил подробную информацию о текущей ситуации в стране, отметив, что государственное управление успешно осуществляется, правительственные учреждения продолжают работать, а диалог с США продолжается. Американские компании, особенно в энергетическом секторе, возобновляют деятельность, ведутся переговоры о восстановлении работы посольств двух стран.

Министры подчеркнули важность продолжения усилий по развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Венесуэлой, а также сотрудничества в рамках международных организаций, особенно ООН и Движения неприсоединения.