Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и принятие совместного заявления в Вашингтоне 8 августа 2025 года, кроме создания условий для установления мира на Южном Кавказе, отражаются и в работе, проводимой в рамках международных организаций и многосторонних платформ.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян в интервью агентству «Armenpress».

«Этот мир позволяет Армении активнее участвовать в различных процессах и продвигать собственную повестку дня», — подчеркнул он.