Израильские бронетанковые подразделения открыли огонь вблизи патруля испанских миротворцев, находящихся на юге Ливана в составе миссии ООН. Об инциденте сообщила испанская газета El País со ссылкой на штаб обороны Испании.

По официальным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Как уточняется, три израильских танка заняли позиции к северу от так называемой буферной зоны, входящей в зону ответственности испанского батальона, которым командует генерал Антонио Берналь Мартин. В связи с этим испанский патруль выдвинулся к югу от населенного пункта Эль-Хиам, чтобы наблюдать за действиями бронетехники, поскольку танки, по данным издания, вышли за пределы установленной зоны.

В ходе сближения израильские танки произвели три выстрела из основного вооружения. Снаряды разорвались на расстоянии от 150 до 380 метров от позиций миротворцев, сообщили в испанском военном ведомстве.

После обстрела патруль отступил в безопасный район. Вскоре израильские танки вернулись на свои прежние позиции на ливанской территории, а испанские военнослужащие благополучно возвратились на базу Мигеля де Сервантеса в Марджаюне.