В ходе закрытых дипломатических консультаций ряд стран Центральной Азии выразил Москве обеспокоенность резонансными заявлениями российского телеведущего Владимира Соловьёва, выяснил Minval Politika.

По словам доверенного источника в дипломатическом представительстве одной из стран ЦА в Баку, представители этих государств указали на недопустимость подобной риторики и потребовали разъяснить, отражает ли она официальную позицию Кремля.

Российская сторона, как утверждается, принялась заверять, что высказывания телеведущего являются его «личным мнением» и якобы не отражают внешнеполитическую линию Москвы, одновременно попросив не выносить этот вопрос в публичное поле.

Однако подобные заверения российской стороны дипломатов из стран Центральной Азии не устроили — в их столицах сделали собственные, куда более жёсткие выводы.