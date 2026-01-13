Власти Армении планируют в ближайшее время вывести российских пограничников с пункта пропуска на заставе Ахурик на границе с Турцией, сообщают армянские СМИ.

По их данным, решение о передаче самого пункта пропуска уже принято, на месте установлен флагшток. При этом российские пограничники продолжат службу непосредственно на заставе. Параллельно проводится оценка состояния железнодорожного пути в направлении Турции.

Отмечается также, что турецкая сторона начала строительные работы в районе пункта пропуска Маргара.