Министр иностранных дел Ирана Абас Арагчи провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Иветт Купер.

Об этом он написал в соцсети Х.

Согласно публикации, стороны обсудили нападение одного из протестующих на посольство Ирана в Лондоне.

«В беседе я ясно дал понять, что Великобритания согласно международным правовым обязательствам обязана обеспечивать безопасность и защиту иранского консульства и посольства в Лондоне. Если Британия не может выполнить свой долг по защите дипломатических миссий, Иран будет вынужден рассмотреть вопрос об эвакуации нашего персонала», — отметил Арагчи.

По его словам, он призвал руководство Соединенного Королевства избегать вмешательства во внутренние дела Ирана и принять меры против поддерживаемых Израилем СМИ, которые являются оплотом терроризма.

«У Ofcom есть четкие правила и положения о подстрекательстве к насилию и прославлении терроризма. Правительство Великобритании должно принять меры, чтобы обеспечить соблюдение своих собственных внутренних законов», — подытожил он.