В рамках Государственной программы «По обучению молодёжи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы», утверждённой соответствующим распоряжением Президента страны, определён перечень образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры ведущих вузов мира, которые будут финансироваться в 2026/2027 учебном году.

Как сообщает Министерство науки и образования, согласно утверждённому новому списку, кандидатам предоставлена возможность обучения по 4121 программе в 231 престижном вузе 33 стран мира, по 15 приоритетным направлениям специальностей.

Годовая квота по Государственной программе составляет 500 человек. В рамках этой квоты, в целях регулирования конкурентной среды, в зависимости от количества заявок могут применяться проходные баллы по приоритетным направлениям специальностей.

«Особо отметим, что наряду с 15 приоритетными направлениями специальностей Государственной программы в этом году расширены возможности и по направлению «Культура и искусство». Так, по сравнению с прошлым годом увеличено количество престижных вузов, включённых в список по данному направлению.

Также обращаем внимание, что произошли изменения в перечне высших учебных заведений, входящих в топ-10 международных рейтинговых систем, а также на уровне докторантуры. С изменениями можно ознакомиться по примечаниям в списке», — говорится в сообщении.