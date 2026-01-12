Вторая нота протеста за день заявлена России. Литва заявила России решительный протест в связи с обстрелами городов Украины.

Ранее нота протеста была вручена послу России в Армении из-за высказываний пропагандиста Владимира Соловьева.

На этот раз Министерство иностранных дел Литвы вручило временному поверенному в делах России ноту решительного протеста в связи с продолжающимися «массированными и неизбирательными» обстрелами украинских городов российскими вооружёнными силами.

«В ноте подчёркивается, что основная цель этих нападений — убийство мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры с целью запугивания украинского общества», — говорится в сообщении МИД.

По заявлению министерства, в документе обращается внимание на жилые районы Украины, пострадавшие на прошлой неделе от атак российских ракет и беспилотников, особенно в Киеве и Кривом Роге. Также подчёркивается, что миллионы жителей Украины по вине России вынуждены страдать от темноты и холода.

В ноте упомянут ущерб, нанесённый Россией посольству Катара в Украине. Также акцентируется внимание на том, что использование ракеты, способной нести ядерный заряд, в Львовской области, вблизи границ Европейского союза и НАТО, представляет серьезную угрозу безопасности Украины, остальной Европы и мира.

По утверждению МИД, удары России по мирному населению, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре являются грубым нарушением международного гуманитарного права и считаются военными преступлениями.

«Литва требует, чтобы Россия немедленно прекратила агрессию против Украины, вывела свои оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и возместила весь ущерб, нанесённый Украине в результате российской агрессии», — отмечается в сообщении.