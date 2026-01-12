В посольстве России в Армении подтвердили вызов российского посла Сергей Копыркина в армянское внешнеполитическое ведомство и отметили, что доведут обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний, прозвучавших в эфире передачи «Соловьев Live», до МИД РФ.

В российском дипломатическом представительстве в Ереване сообщили ТАСС, что действительно посол России был вызван в МИД Армении, где ему была вручена нота протеста в связи с высказываниями российского ведущего Владимира Соловьева.

«Да, действительно, подтверждаем. Посол был вызван в МИД Армении. Ему была вручена нота протеста. Обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России», — сообщили агентству в посольстве РФ в Армении.

18:03 Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Министерство иностранных дел Армении, где ему вручена нота протеста, в которой выражается «глубокое возмущение» заявлениями телеведущего Владимира Соловьева.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИДАрмении Ани Бадалян.

В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления являются недопустимым посягательством на суверенитет страны, проявлением враждебности и грубым нарушением принципов дружественных отношений между Арменией и Россией.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что потеря Армении является серьезной проблемой для России и что Россия может провести в Армении «специальную военную операцию» по примеру Украины.