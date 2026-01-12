Российские военные в ночь на 9 января нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, были поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, включая беспилотники, а также инфраструктура заводского аэродрома.

В Минобороны заявили, что на предприятии осуществлялись ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29, а также производство ударных БПЛА средней и большой дальности.