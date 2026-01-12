С начала января 2026 года как минимум 15 танкеров, перевозящих нефть из стран под международными санкциями, сменили свои флаги на российские. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Lloyd’s List Intelligence.

Главный редактор Lloyd’s List Ричард Мид отмечает, что использование российского флага может стать способом защиты так называемого «теневого флота» от давления со стороны США, которые усилили ограничения на экспорт венесуэльской нефти. «Это изменение может вызвать прямое противостояние между Москвой и Вашингтоном», — предупреждает эксперт.

Согласно S&P Global Market Intelligence, еще 25 судов сменили флаги на российские в течение последних трёх месяцев 2025 года. Большинство этих перемен произошло в декабре: тогда 18 танкеров обновили регистрационные данные, из которых 16 находились под санкциями США или Великобритании. Эксперты подчеркивают, что подобная смена флага прямо во время рейса вызывает вопросы с точки зрения международного морского права.