Российские системы ПВО, находившиеся на вооружении Венесуэлы, не были подключены к радарам и фактически не функционировали в момент операции США по захвату Николаса Мадуро. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, зенитные комплексы не были интегрированы между собой, часть оборудования находилась на складах в нерабочем состоянии, а Каракас испытывал серьёзные трудности с обслуживанием российских систем и получением запчастей. NYT отмечает, что США целенаправленно наносили удары по местам хранения ЗРК «Бук», что указывает на неподготовленность венесуэльской ПВО.

Газета также не исключает, что Москва могла сознательно допустить деградацию поставленных систем, чтобы избежать обострения отношений с Вашингтоном. Война в Украине, по версии NYT, дополнительно ограничила возможности России поддерживать венесуэльскую ПВО.

При этом, несмотря на заявления Мадуро о наличии тысяч ПЗРК «Игла-С», зафиксирован был лишь один возможный пуск, после которого авиация США дала жёсткий ответ. Россия осудила операцию США, но реальной помощи Каракасу не оказала.