Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили приговорен к 5 годам тюрьмы по делу о легализации незаконных доходов, сообщила Генпрокуратура республики в Facebook.

Он был арестован в зале Тбилисского городского суда.

Адвокат Михеил Шакулашвили сообщил, что бывший глава правительства доставлен в пенитенциарное учреждение.

Гарибашвили также оштрафован на миллион лари и обязан передать государству деньги, полученные им в результате преступной деятельности, а также деньги, изъятые при обыске его дома.

Ранее стало известно, что бывший премьер Грузии подписал соглашение о признании вины.