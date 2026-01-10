Министерство иностранных дел России заявило, что здание посольства Катара в Киеве повреждено из-за «некорректной работы украинской системы ПВО», а целей РФ вблизи дипмиссии не было.

«Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства», — отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что Катар рассматривается Россией в качестве приоритетного партнера и дружественной страны.

Напомним, в ноябре прошлого года в результате российского удара по Киеву повреждения также получило здание посольства Азербайджана. Тогда в МИД России также заявляли, что это произошло в вследствие «некорректной работы украинской системы ПВО».