В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Автобус маршрута №202 столкнулся с автомобилями Prius и Sonata, сообщает АПА. После удара автобус врезался в объект, находящийся на обочине дороги.

В результате аварии водитель автобуса и несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия были оперативно направлены бригады скорой помощи и сотрудники полиции.

Из-за ДТП на данном участке образовался значительный затор. По факту происшествия проводится расследование.