Делегация Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым принимает участие во Втором Всемирном социальном саммите ООН, проходящем в Дохе (Катар). В саммите участвуют более 8 тысяч представителей из разных стран, включая глав государств и правительств, министров, учёных, представителей ООН, гражданского общества, частного сектора и молодежных организаций.

В азербайджанскую делегацию вошли заместитель министра труда и социальной защиты населения, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, посол в Государстве Катар, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию, а также представители Кабинета министров и Министерства иностранных дел.

В первый день саммита, посвящённого реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, была принята «Дохийская политическая декларация».

Выступая на пленарном заседании, Самир Шарифов отметил, что Азербайджан активно выполняет обязательства, предусмотренные Копенгагенской декларацией, участвует в международных инициативах в социальной сфере и оказывает помощь развивающимся странам в области образования, здравоохранения и гуманитарной поддержки.

Он подчеркнул, что Азербайджан делится успешным опытом предоставления социальных и государственных услуг через специальные центры обслуживания, и выразил готовность расширять сотрудничество в этом направлении.

Шарифов напомнил о принятых в 2024 году в Баку Бакинских руководящих принципах по развитию человеческого потенциала для климатической устойчивости, отметив, что в 2026 году Азербайджан примет 13-й Всемирный форум по градостроительству и сессию ЭСКАТО ООН для реализации этих принципов.

В завершение он подтвердил приверженность Азербайджана выполнению обязательств, вытекающих из Дохийской политической декларации и Севильской декларации по финансированию развития, и готовность продолжать сотрудничество в рамках глобальных социальных инициатив.

Азербайджанская делегация также приняла участие в первом заседании Глобального альянса против голода и нищеты, в круглом столе на тему укрепления трёх столпов социального развития, а также в ряде двусторонних встреч.

Саммит продлится до 6 ноября.