В связи с празднованием 8 Ноября — Дня Победы и 9 Ноября — Дня Государственного флага последним учебным днем ​​в образовательных учреждениях, работающих по шестидневной рабочей неделе, является 7 ноября, а первым учебным днем ​​после праздника — 11 ноября, а в образовательных учреждениях, работающих по пятидневной рабочей неделе, последним учебным днем является 7 ноября, а первым учебным днем ​​после праздничного дня — 12 ноября.

Об этом сообщает Государственное агентство дошкольного и общего образования.

Было отмечено, что согласно постановлению Кабинета Министров об утверждении «Продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях» с 16 по 20 ноября в общеобразовательных учреждениях являются осенними каникулами.

Первый день учебы после осенних каникул будет 21 ноября.