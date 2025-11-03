В Покровске складывается критическая ситуация — украинским силам становится все труднее сдерживать и зачищать вражеские диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщили бойцы 68-й отдельной егерской бригады.

По словам командира батальона ударных дронов «Шершни Довбуша» Вячеслава «Лютого», город превратился в «серую зону», где россияне действуют малыми группами, маскируются и хаотично перемещаются. По его словам, зачистка города от российских ДРГ затруднена. «В Покровске ситуация сверхкритическая, не могу сказать, что контролируемая. Конечно, есть намерения у нашего командования восстановить положение и постоянную линию, но, к сожалению, куча ДРГ просачивается и наносит хаос в наши порядки, логистику. Очень много подразделений зашло работать, их нужно эффективно уничтожать и вовремя реагировать», — сказал он.

Военнослужащий с позывным Гусь уточнил, что основные попытки продвижения российских сил происходят с южного и юго-западного направлений. Отдельные кварталы переходят из рук в руки, однако говорить о полном контроле Россией над частью города пока рано.