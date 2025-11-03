Голубая мечеть (Роза-е-Шариф) в афганском городе Мазари-Шариф получила частичные повреждения в результате землетрясения, сообщает агентство AVA.

По данным представителей службы безопасности мавзолея, толчки привели к обрушению частей внешнего фасада здания. В частности, пострадали фрагменты плитки и отдельные элементы минаретов.

При этом внутренние конструкции — купол и основные колонны — не получили значительных повреждений и остаются в стабильном состоянии, отмечают собеседники агентства.

08:57 Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане недалеко от города Мазари-Шариф.

Восемь человек погибли, почти 200 пострадали.

Землетрясение также ощутили в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.

