Главное управление пресс-службы Вооружённых сил Украины сообщило, что опубликованная в TikTok фотография полковника Валентина Манько, главы управления штурмовых подразделений Сухопутных войск, содержала карты с отметками по линии фронта, но не раскрывала информацию с ограниченным доступом. Информация была предоставлена по запросу «Суспільного».

В ходе профессионального анализа управления установлено, что опубликованные карты не содержат пространственных и временных показателей операций, а также не раскрывают сведения об участвовавших подразделениях. Уточняется, что данные на картах-схемах не предполагают утечки информации с ограниченным доступом, в том числе ввиду значительной задержки между временем операций и публикацией.

В пресс-службе подчеркнули, что пост Манько в сети TikTok не содержит критической или чувствительной информации, которую противник мог бы использовать для нанесения ущерба личному составу, технике или раскрытия планов и положения сил обороны Украины.