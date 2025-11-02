Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского Музея в рамках рабочей поездки в Арабскую Республику Египет, говорится в сообщении Отдела прессы и связей с общественностью парламента.

На мероприятии присутствовали руководители различных государств, правительств и парламентов. Участникам было зачитано обращение президента Египта Абдельфаттаха Ас-Сиси, а премьер-министр страны Мустафа Мадбули произнёс приветственную речь.

Церемония продолжилась художественной программой, демонстрирующей культуру Египта, после чего была организована выставка наиболее символичных артефактов музея.

Следует отметить, что в музее собрано более 100000 артефактов, охватывающих различные периоды египетской цивилизации.