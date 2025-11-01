Латвия заключила контракт на закупку противотанковых мин на сумму около 7 млн евро с компанией Rheinmetall Expal Munitions, базирующейся в Испании. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Министерство обороны республики.

Соглашение было подписано во время визита министра обороны Андриса Спрудса в Испанию.

По словам министра, новое вооружение существенно повысит возможности Национальных вооружённых сил Латвии по сдерживанию и ограничению манёвров противника на поле боя.

Как отмечает издание, закупаемые мины оснащены усиленным зарядом взрывчатого вещества, что повышает их эффективность.

Ранее, в феврале, Спрудс напомнил, что правительство Латвии утвердило минимальный уровень оборонных расходов: в 2026 году они достигнут 4% ВВП, а с 2027 года — увеличатся до 5% ВВП.