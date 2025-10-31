31 октября 2025 года в Лондоне состоялись первые консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел, Содружества и развития Великобритании.

Как сообщает МИД Азербайджана, в рамках консультаций азербайджанскую делегацию возглавлял начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, а британскую — директор Управления по консульским и кризисным вопросам Сара Тейлор и заместитель руководителя Управления по Центральной Азии и восточному соседству Марк Клейтон.

В заседании также приняли участие посол Азербайджана в Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов, представители внешнеполитических органов обеих стран, сотрудники Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Министерства науки и образования Азербайджана, а также сотрудники Министерства внутренних дел Великобритании по вопросам миграции, виз и юридической помощи.

В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в консульской сфере, возможность подписания соответствующих документов и цифровизацию консульских услуг.